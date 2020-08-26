Старейший хоккеист в мире скончался в возрасте 99 лет

25 августа стало известно, что в Дулуте, штат Миннесота, скончался Марк Сертич, который считался самым возрастным хоккеистом в мире и попал в книгу рекордов Гиннесса. Ему было 99 лет, и последнее время он восстанавливался после инсульта. Известно, что Сертич не принимал обезболивающих лекарств, так как не верил в них.

Живя и работая в Миннесоте, Сертич тренировал молодёжные хоккейные команды, участвовал в марафонах, а весной планировал обновить свой же рекорд на турнире в Калифорнии для возрастных игроков, но не смог поехать туда из-за пандемии коронавируса. Последний раз Сертич выходил покататься на коньках с клюшкой в июле — до того, как в штате Миннесота закрыли все спортивные сооружения. В середине июля он отпраздновал свой 99-й день рождения.

«Он оставался сильным до самого конца, и это всех радовало. Он сам не хотел, чтобы это было по-другому», — приводит Minneapolis Star Tribune слова Дэйна Энглбома, одного из друзей Сертича.