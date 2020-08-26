Фастовский: Ерыкалов — мой помощник как руководителя клуба? Мне это трудно представить

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил вероятность найма на должность своего помощника известного хоккейного журналиста Дмитрия Ерыкалова.

«Что должно произойти, чтобы Дмитрий Ерыкалов стал моим ассистентом как руководителя клуба? А, это такие новые тенденции, понимаю. Мне трудно себе это представить. Думаю, что он сам не захочет — слишком много суеты. Ему сейчас явно спокойнее. Тут же суета, ответственность. Вон, Игорь Еронко писал-писал, спокойно всех оценивал. А теперь, когда он что-нибудь скажет, его раз — и попросят ответить за свои слова.



Иногда я готов посоветоваться с Дмитрием по поводу каких-то хоккеистов. И иногда готов выслушать его мнение по разным вопросам, мы с ним общаемся. Но брать его на работу и вешать на него такую ответственность… Я думаю, что он сам не захочет. Я совершенно нормально отношусь к тем журналистам, которые давно работают. Они действительно очень много видят хоккея. Особенно те, кто пытается понять, почему некоторые вещи происходят именно так — возможно, не самые очевидные или скандальные с точки зрения болельщиков. Но мне очень интересно будет поговорить с Игорем Еронко через год его работы. Он очень много познавательного расскажет», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Стоит напомнить, что весной нынешнего года помощником генерального менеджера омского «Авангарда» стал хоккейный обозреватель Игорь Еронко.