Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андриевский: расстроило, что у «Сочи» не получилось целостно подготовиться

Андриевский: расстроило, что у «Сочи» не получилось целостно подготовиться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:4).

«Для нас это была вторая игра на турнире, у нас определенные моменты получались лучше. Да, в первом периоде были проблемы с выходом из зоны – соперник очень хорошо прессинговал. Затем смогли выровнять игру, но удаления немного подвели – ребята устали, отдали много сил. Хорошо, что на турнире играем с сильными соперниками, это хорошая возможность. У нас есть время, чтобы ещё подготовиться к сезону.

Расстроило, что не получилось целостно подготовиться, была у нас пауза в тренировочном процессе. Но, повторюсь, у нас есть еще время, несколько дней до старта. Физическую форму наберем через игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020