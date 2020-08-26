Андриевский: расстроило, что у «Сочи» не получилось целостно подготовиться

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:4).



«Для нас это была вторая игра на турнире, у нас определенные моменты получались лучше. Да, в первом периоде были проблемы с выходом из зоны – соперник очень хорошо прессинговал. Затем смогли выровнять игру, но удаления немного подвели – ребята устали, отдали много сил. Хорошо, что на турнире играем с сильными соперниками, это хорошая возможность. У нас есть время, чтобы ещё подготовиться к сезону.



Расстроило, что не получилось целостно подготовиться, была у нас пауза в тренировочном процессе. Но, повторюсь, у нас есть еще время, несколько дней до старта. Физическую форму наберем через игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.