Андриевский: расстроило, что у «Сочи» не получилось целостно подготовиться
Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:4).
«Для нас это была вторая игра на турнире, у нас определенные моменты получались лучше. Да, в первом периоде были проблемы с выходом из зоны – соперник очень хорошо прессинговал. Затем смогли выровнять игру, но удаления немного подвели – ребята устали, отдали много сил. Хорошо, что на турнире играем с сильными соперниками, это хорошая возможность. У нас есть время, чтобы ещё подготовиться к сезону.
Расстроило, что не получилось целостно подготовиться, была у нас пауза в тренировочном процессе. Но, повторюсь, у нас есть еще время, несколько дней до старта. Физическую форму наберем через игры», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
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