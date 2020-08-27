«Колорадо» забросил 42 шайбы в нынешнем плей-офф НХЛ, в активе Ничушкина — ноль очков
Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.
Турнирная сетка и календарь Кубка Стэнли 2020 года.
Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников снова не отметились результативными действиями. 25-летний Ничушкин продолжает оставаться без очков в нынешнем плей-офф. В активе Валерия ноль очков в 11 матчах Кубка Стэнли при показателе полезности "-3". Стоит добавить, что команда Джареда Беднара забросила уже 42 шайбы после возобновления сезона, а Ничушкин является игроком второй бригады большинства «лавин».
Комфер: Ничушкин здоров как конь, хорошо использует скорость и делает очень важную работу
- 27 августа 2020
-
10:11
-
09:51
-
09:30
-
09:06
-
08:50
-
08:25
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
06:58
-
06:45
-
06:27
-
06:15
-
05:52
-
05:46
-
05:38
-
05:28
-
04:19
-
04:08
-
03:11
-
01:01
- 26 августа 2020
-
23:39
-
23:13
-
22:44
-
22:13
-
22:00
-
21:46
-
21:14
-
20:52
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
19:47
-
19:16
-
18:42
Партнерский контент