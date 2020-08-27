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«Колорадо» забросил 42 шайбы в нынешнем плей-офф НХЛ, в активе Ничушкина — ноль очков

«Колорадо» забросил 42 шайбы в нынешнем плей-офф НХЛ, в активе Ничушкина — ноль очков
Хоккей / НХЛ 0

Состоялся третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 6:4.

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Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Владислав Наместников снова не отметились результативными действиями. 25-летний Ничушкин продолжает оставаться без очков в нынешнем плей-офф. В активе Валерия ноль очков в 11 матчах Кубка Стэнли при показателе полезности "-3". Стоит добавить, что команда Джареда Беднара забросила уже 42 шайбы после возобновления сезона, а Ничушкин является игроком второй бригады большинства «лавин».

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