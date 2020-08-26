Комфер: Ничушкин здоров как конь, хорошо использует скорость и делает очень важную работу

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер поделился мыслями о выступлении команды в серии с «Даллас Старз» (0-2) во втором раунде Кубка Стэнли.



«Наше ведущее звено играет сильно, и в плей-офф ничего не изменилось. Но другим ребятам нужно увеличивать свою результативность. Мы готовы сделать шаг вперед в третьем матче, чтобы у нас хорошо сыграли все четыре тройки. Мы уверены в себе и не потеряли концентрацию.



Ничушкин? Валерий здоров как конь, хорошо использует свою скорость и габариты. Он контролирует шайбу, протаскивает её к чужим воротам. Это очень важная работа, чтобы мы могли чаще атаковать Худобина. Я бы не стал отдельно обсуждать игру каждого. У нас единая команда, каждый играет свою роль, и мы помогаем друг другу», – цитирует Комфера пресс-служба НХЛ.

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