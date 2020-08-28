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«Витязь» в овертайме обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

«Витязь» в овертайме обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» одержал победу над «Спартаком» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 2:0, 0:1). Сегодня, 28 августа, на турнире также пройдёт московское дерби, в котором встретятся «Динамо» и ЦСКА.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков. Самым результативным игроком матча стал нападающий подольского клуба Джастин Дэнфорт, набравший 3 (2+1) очка.

Голами в составе столичного «Спартака» отметились Анатолий Никонцев и Йори Лехтеря. Дважды им ассистировал защитник Яков Рылов.

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
28 августа 2020, пятница. 15:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Дэнфорт (Хультстрём) – 19:30' (5x4)   1:1 Никонцев (Рылов, Вишневский) – 27:28' (5x5)   1:2 Дэнфорт – 41:31' (5x5)   2:2 Лехтеря (Рылов) – 45:40' (5x5)   2:3 Головков – 60:27' (3x3)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать второго сентября.

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