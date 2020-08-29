Пол Коффи: сложнее всего осознать, что стареешь. Но Хара — профессионал и принимает это

Легендарный защитник четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Пол Коффи поделился мнением о капитане «Бостон Брюинз» Здено Харе, продолжающем карьеру в НХЛ в возрасте 43 лет.

«Сложнее всего осознать, что стареешь. Уже не можешь делать, что раньше. Но Хара – профессионал. Принимает это, хотя некоторые не могут с этой мыслью примириться. Хоккей слишком хорош, тут много мастеров. Эта игра не может крутиться вокруг тебя одного», – приводит слова Коффи пресс-служба лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».