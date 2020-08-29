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Московское «Динамо» не планирует брать шестого легионера и трансферов в ближайшее время

Московское «Динамо» не планирует брать шестого легионера и трансферов в ближайшее время
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о трансферных планах команды.

«У нас есть небольшой запас прочности под потолком зарплат. Но новых трансферов в ближайшее время не будет. Сейчас мы определяемся относительно контракта с Никитой Попугаевым и тех ребят, которые были вызваны в главную команду из клуба ВХЛ. Это всё возрастные игроки, которые учитываются в потолке зарплат. Будем определяться по ним. Это условно новые фамилии, которые вы услышите. В остальном ничего не планируем. Это относится и к шестому легионеру», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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