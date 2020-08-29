Видео жёсткого силового приёма Ника Ритчи на Янни Гурде

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».



Во втором периоде форвард «Бостона» Ник Ритчи провёл жёсткий силовой приём против нападающего Янни Гурда. Игрок «молний» ударился о борт и долго не мог подняться. Ритчи получил пятиминутный штраф. Отметим, что позже Гурд вернулся в игру.

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Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил нападающий «Тампы» Ондржей Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.