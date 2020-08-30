Волков: «Авангард» даже не размышлял над возможностью выставления Бобкова на драфт отказов

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о селекционной работе омского клуба.

«Слухи об обменах кого-либо будут после каждого неудачного матча, так как «Авангард» всегда на передовой. По поводу голкиперов повторю, что получилась скомканная предсезонка, и ни Бобков, ни Гарипов не успели добрать форму. Уверен, что ребята хорошо войдут в сезон, у них будет здоровая конкуренция. Мы имеем два отличных вратаря уровня КХЛ, усиления на эту позицию мы не планируем.

Мы даже не размышляли над возможностью выставления Бобкова на драфт отказов. Это была бы эмоция после неудачной игры, на которую не имеет права ни один серьёзный менеджер.

Вопрос с комплектацией практически закрыт, мы вписались в потолок зарплат. У нас есть пять звеньев, которые будут играть свою роль. Возможно, — подчёркиваю, возможно, — какой-либо игрок покинет Авангард, если не будет выдерживать конкуренцию и по нему будут предложения. Кошелев один из возможных вариантов, но должно быть равнозначное предложение по нему, пока таких не было», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.