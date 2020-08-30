Вудкрофт: минскому «Динамо» было психологически важно выиграть Кубка Салея

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в финальном матче предсезонного Кубка Салея с «Юностью» (3:0).

«Не буду врать, «Финал четырёх» Кубка Салея стал хорошей проверкой для нас перед стартом регулярного сезона. Были какие-то трудности в начале соревнований, но мы справились: были терпеливы и ждали своих моментов.

Одной из наших задач на турнир было отработать взаимодействия в обороне. Своей игрой наши защитники давали шанс нападению. Хочу выделить также игру голкипера Доминика Фурха. Он выдал два великолепных матча. Конечно, нам ещё есть над чем поработать, и мы будем это делать. Однако выигрыш трофея, несомненно, придаёт уверенности в себе.

Выиграть турнир – это очень важно для нас. Прежде всего, психологически. Все то, за что мы боролись и сражались в прошлом году, а также работа в предсезонку приносят свои плоды. Это мотивирует работать ещё усерднее», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.