«Нефтехимик» подписал полноценный контракт с Александром Осиповым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Александром Осиповым, информирует официальный аккаунт нижнекамской команды в «Твиттере». Ранее игрок находился на пробном контракте.



В минувшем сезоне Осипов сыграл за «Адмирал» 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и отдал 8 голевых передач при показателе полезности «–19».



Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 491 матч, в которых он забросил 60 шайб и отдал 79 результативных передач при показателе полезности «–18». Помимо «Адмирала», опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо», «Авангард» и «Спартак».



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.