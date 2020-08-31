Третьяк: Россия готова принять ЧМ-2021 в случае его переноса

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае его переноса. Напомним, турнир должен пройти в Беларуси и Латвии.



«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как всё будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране. Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошёл в Беларуси и Латвии, как запланировано. Белорусы хорошо проводят такие праздники. Фазель говорит, что на сегодня мы планов не меняем. ИИХФ вне политики», — цитирует Третьяка РИА «Новости».