Минниханов: «Ак Барс» многое делает для имиджа России и Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса».
«Хотелось бы поблагодарить всех за прошлый сезон. Шансы были хорошие, но так получилось, что из-за пандемии пришлось остановиться. Прошу всех беречь себя, коронавирус никуда не ушёл, он ещё долго будет с нами. Радует, что тяжёлого протекания болезни уже нет – часто всё проходит в лёгкой форме, бессимптомно. Нам нужна боеспособная команда, берегите себя, свои семьи, соблюдайте меры предосторожности. Мы-то можем удалённо работать, а вот хоккеисты удалённо играть не смогут.
Хоккей — самый любимый вид спорта в нашей республике. С удовольствием хоккеем занимаются и дети, и взрослые. «Ак Барс» делает многое для имиджа нашей республики, нашей страны. Команда у нас сыгранная, хороший состав, президент у вас очень хороший — хоккейный президент Наиль Ульфатович. За вас болеет весь Татарстан и друзья Татарстана, все татары за вас болеют, где бы они ни жили.
Хочу поблагодарить главного тренера за достойную работу. Ваши победы — это наши победы, ваши поражения — наши. Гладко всё не будет, но главное — идти вперёд, наша задача победить! Удачи вам!» – приводит слова Минниханова пресс-служба клуба.
- 31 августа 2020
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