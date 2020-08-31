КХЛ изменила время начала двух матчей московского «Динамо»

КХЛ приняла решение перенести время начала двух матчей московского «Динамо» в регулярном чемпионате, информирует пресс-служба бело-голубых в «Твиттере».
Таким образом, 5 сентября выездная встреча «Динамо» с «Авангардом» состоится на час позже — в 18:00 мск. 7 сентября домашний матч со «Спартаком» начнётся в 19:00.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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