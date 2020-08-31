КХЛ перенесла на час раньше матч «Динамо» Мн – «Йокерит»

КХЛ приняла решение перенести время начала матча между минским «Динамо» и финским «Йокеритом». Об этом информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Изначально планировалось, что встреча начнётся в 19:00 мск, но время сдвинули на час назад.

«Хоккейный клуб «Йокерит» попросил минское «Динамо» о переносе матча 3 сентября с 19:00 на 18:00. Запрос связан с тем, что компания, которой летает «Йокерит», в связи с пандемией COVID-19 имеет разрешение от правительства Финляндии только на то, чтобы самолёт и экипаж оставались в Беларуси исключительно на время ожидания нашего матча. При этом аэропорт в Риге (там финский клуб проведёт следующий матч) работает по специальному расписанию. В случае начала матча в 19:00 «Йокерит» после игры не успел бы совершить перелёт в Латвию. Поэтому КХЛ было принято решение о переносе матча в Минске на 18:00», – говорится в сообщении минского клуба.