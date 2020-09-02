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«Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс»

«Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился пятый полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой «Филадельфии» в овертайме со счётом 4:3

За «Филадельфию» забивали Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк Мэтт Нисканен и победную шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «+2». В составе «Айлендерс» отличились Джош Бэйли, Брок Нельсон и Дерик Брассар. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс. Эфир».

Таким образом, «Филадельфия» смогли избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Победитель противостояния этих двух команд в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайнтинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
02 сентября 2020, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бейли (Эберле, Барзал) – 21:20' (5x4)   1:1 Жиру (Майерс, Кутюрье) – 35:45' (5x5)   2:1 ван Римсдайк (Лотон, Конечны) – 38:18' (5x5)   3:1 Нисканен (Конечны, Хейз) – 44:32' (5x5)   3:2 Нельсон (Бейли, Мейфилд) – 55:46' (5x5)   3:3 Брассар (Клаттербак, Сизикас) – 57:19' (5x5)   4:3 Лотон (Проворов, Жиру) – 72:20' (5x5)
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