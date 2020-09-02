«Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс»

Завершился пятый полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой «Филадельфии» в овертайме со счётом 4:3

За «Филадельфию» забивали Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк Мэтт Нисканен и победную шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «+2». В составе «Айлендерс» отличились Джош Бэйли, Брок Нельсон и Дерик Брассар. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов.

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Таким образом, «Филадельфия» смогли избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Победитель противостояния этих двух команд в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайнтинг».