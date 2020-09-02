Назаров: Кейн и Алиу решили под шумок просто срубить денег с НХЛ

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о действиях альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), который выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ. Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.

«Ребята молодцы. Думают оперативно. Только вся эта история к истинной борьбе с расизмом не имеет никакого отношения, потому что как к темнокожим в США относились, так и будут относиться. А два этих товарища решили под шумок просто срубить с лиги денег.

В ситуации общей вакханалии в США боссу североамериканской лиги будет очень непросто отказать Алиу и Кейну в их начинании. Поэтому просят они 100 миллионов, а получат пять и все в итоге будут довольны. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", — цитирует Назарова РИА «Новости».