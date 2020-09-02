Назаров: Кейн и Алиу решили под шумок просто срубить денег с НХЛ

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о действиях альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), который выдвинул ряд просьб и пожеланий к руководству НХЛ. Лидерами организации, созданной для борьбы с проявлениями расизма в хоккее, являются Аким Алиу и нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
«Ребята молодцы. Думают оперативно. Только вся эта история к истинной борьбе с расизмом не имеет никакого отношения, потому что как к темнокожим в США относились, так и будут относиться. А два этих товарища решили под шумок просто срубить с лиги денег.
В ситуации общей вакханалии в США боссу североамериканской лиги будет очень непросто отказать Алиу и Кейну в их начинании. Поэтому просят они 100 миллионов, а получат пять и все в итоге будут довольны. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", — цитирует Назарова РИА «Новости».
- 2 сентября 2020
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:18
-
10:15
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
09:11
-
08:55
-
08:34
-
08:00
-
07:33
-
07:27
-
07:22
-
06:51
-
06:30
-
06:13
-
05:20