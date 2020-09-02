Майоров: от обмена Широкова на Хохлачёва выиграл «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» и сборной СССР Борис Майоров поделился ожиданиями от нового сезона.
«Естественно, соскучился по хоккею. Причём именно по живому хоккею я и соскучился. Очень хочется посидеть на трибуне и посмотреть за тем, что происходит на площадке. Хочется посмотреть на новые имена и оценить уровень мастерства игроков, понять, насколько они вписываются в состав команды. Мне всё это интересно.
Думаю, что от обмена Широкова на Хохлачёва выиграл «Спартак». Хохлачёв, с моей точки зрения, — это нераскрывшийся цветок. Все ждали, что вот-вот он раскроется, но этого не произошло. У него была средняя результативность в прошлом сезоне, бывали провалы не только в одной игре, но и в нескольких матчах кряду. Я всегда Широкова как игрока ценил. Это хороший обмен для «Спартака», — цитирует Майорова официальный сайт «Спартака».
Напомним, что 26-летний Александр Хохлачёв в мае был обменян в «Авангард». Взамен «Спартак» получил 34-летнего Сергея Широкова.
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