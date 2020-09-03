Форвард «Далласа» Денис Гурьянов набрал 14-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча полуфинала Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Завершён 1-й период игры, счёт в матче – 1:1. В серии лидируют игроки «Старз» – 3-2.

Счёт в матче был открыт лишь под конец первого периода. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов совершил передачу от борта, находясь в средней зоне, после чего шведский форвард Маттиас Янмарк забежал в зону соперников и отправил шайбу назад на набегающего защитника Миро Хейсканена, чей подготовленный бросок вывел «Даллас» вперёд.

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Теперь на счету Гурьянова 14 (8+6) очков в 15 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли, при коэффициенте полезности «+1». Он набирает очки уже в 5-м матче кряду серии с «Колорадо».