Денис Гурьянов отметился ассистентским хет-триком в игре с «Колорадо»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 5-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.

23-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился ассистентским хет-триком в этой встрече, приняв участие в каждом голе «Далласа». Россиянин провёл на льду 17 минут и 42 секунды и завершил встречу с показателем полезности «0».

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В текущем плей-офф Гурьянов провёл 13 матчей в составе «Старз», в которых набрал 13 (8+5) очков при коэффициенте полезности «+1» и 2 минутах штрафа. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 86 матчей, набрав 36 (21+15) очков.