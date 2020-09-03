Немировски: «Торпедо» выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Но это только слова
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата КХЛ для нижегородской команды.
«Думаю, что «Торпедо» сейчас выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Но это только слова, всё покажет чемпионат. У нас не только молодые и голодные ребята в составе.
Взаимодействие с Максимом Гафуровым? Всё нормально, работаем, нет никаких проблем. Введение потолка? Для нас ничего не изменилось, у нас бюджет остался прежним. Жафяров стал дешевле? Возможно, мы очень рады, что удалось вернуть Дамира», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча команды в новом сезоне.
Гендиректор «Торпедо»: расходы на логистику из-за перевода на Восток даже уменьшились
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