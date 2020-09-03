Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски: «Торпедо» выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Но это только слова

Немировски: «Торпедо» выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Но это только слова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата КХЛ для нижегородской команды.

«Думаю, что «Торпедо» сейчас выглядит даже сильнее, чем в прошлом сезоне. Но это только слова, всё покажет чемпионат. У нас не только молодые и голодные ребята в составе.

Взаимодействие с Максимом Гафуровым? Всё нормально, работаем, нет никаких проблем. Введение потолка? Для нас ничего не изменилось, у нас бюджет остался прежним. Жафяров стал дешевле? Возможно, мы очень рады, что удалось вернуть Дамира», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча команды в новом сезоне.

Гендиректор «Торпедо»: расходы на логистику из-за перевода на Восток даже уменьшились
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020