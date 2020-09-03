Гарипов: матч с «Сибирью» выиграл не я, а вся команда. Спасибо парням за «сухарь»
Голкипер омского «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).
«Хорошая игра получилась, ребята помогали очень сильно, много на себя шайб ловили, спасибо им за мой «сухарь» сегодня. Все победные матчи по-своему хороши и прекрасны, поэтому не могу сказать, что это мой лучший матч за «Авангард». Не буду говорить, что это я выиграл игру. Мы победили все вместе, всей командой.
Самый тяжёлый отрезок был в конце матча, «Сибирь» хотела сравнять счёт, но ребята выстояли, и я вместе с ними. Вы должны понять, что если вратарь отбивает шайбу, то для этой ситуации делают много и его партнёры», — передаёт слова Гарипова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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