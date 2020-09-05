«Даллас» сыграет в финале Западной конференции впервые с 2008 года

«Даллас Старз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в полуфинальном матче Западной конференции Национальной хоккейной лиги со счётом 5:4 в овертайме. Это первый выход «звёзд» в финал конференции с 2008 года.

Победителем конференции команда из штата Техас становилась дважды — в 1999 и в 2000 году. В 1999 году «Старз» также единстве стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв в финале «Баффало Сэйбрз» со счётом 4-2 в серии.

В финале Западной конференции сезона-2019/2020 «Даллас» сыграет с победителем в паре «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». Решающий седьмой матч серии между командами из штата Невада и Канады состоится сегодня и начнётся в 4:00 мск. Также известен один финалист Востока — «Тампа-Бэй Лайтнинг».