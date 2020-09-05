«Вегас» установил рекорд НХЛ, пробившись в финал Западной конференции

В Эдмонтоне состоялся решающий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Питера Дебура, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

«Вегас» во второй раз в клубной истории пробился в финал Западной конференции. Таким образом, «золотые рыцари» установили рекорд Национальной хоккейной лиги, став первым клубом в истории, кто смог пробиться в финал конференции по крайней мере в двух из трёх сезонов со старта выступления в лиге. Двумя годами ранее «Голден Найтс» дошли до решающей серии плей-офф, где проиграли «Вашингтон Кэпиталз».

После вылета «Ванкувера» стало ясно, что канадский клуб снова не выиграет Кубок Стэнли. «Монреаль Канадиенс» продолжает оставаться последним клубом из Канады, завоевавшим главный трофей НХЛ. В 1993 году «Канадиенс» в пятиматчевой серии переиграли «Лос-Анджелес Кингз» (4-1).