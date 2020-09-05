Маккиннон: до сих пор считаю, что «Колорадо» мог победить. Несчастный случай

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал поражение в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3-4).

«Мы считали, что можем победить. Я до сих пор так считаю. Несчастный случай. Всё решает один гол. Тяжело. Нам нужно понять, как справиться с этим. Тут не может быть психологической победы. Мы приехали сюда, чтобы выиграть, но цели не добились.

Конечно, я бы очень хотел, чтобы у нас все были здоровы. Многие ключевые игроки были травмированы. Но так получилось. Можете считать это оправданием. Называйте как хотите, но такова картина. Очень обидно, что на нас опять обрушилась эпидемия травм. И больно. Мы настраивались на победу, хотели, чтобы у ребят появился шанс вернуться в состав, а команда смогла задержаться в плей-офф», – приводит слова Маккиннон пресс-служба лиги.