Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон закрыл глаза после победного гола «Далласа» в овертайме

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.
Голами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта (хет-трик) и Александр Радулов (дубль). Лидер «Колорадо» и лучший бомбардир плей-офф НХЛ Натан Маккиннон встретил победный гол Кивиранты на скамейке «Колорадо». Канадский форвард закрыл глаза после точного броска финского нападающего.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
Примечательно, что для Маккиннона этот матч оказался первым за весь плей-офф, в котором он не смог отметиться результативными действиями. К седьмой встрече Натан подошёл с 14-матчевой результативной серией со старта плей-офф, что являлось вторым результатом в истории Кубка Стэнли.
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