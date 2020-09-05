Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон закрыл глаза после победного гола «Далласа» в овертайме

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.

Голами в составе победителей отметились Йоэль Кивиранта (хет-трик) и Александр Радулов (дубль). Лидер «Колорадо» и лучший бомбардир плей-офф НХЛ Натан Маккиннон встретил победный гол Кивиранты на скамейке «Колорадо». Канадский форвард закрыл глаза после точного броска финского нападающего.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Примечательно, что для Маккиннона этот матч оказался первым за весь плей-офф, в котором он не смог отметиться результативными действиями. К седьмой встрече Натан подошёл с 14-матчевой результативной серией со старта плей-офф, что являлось вторым результатом в истории Кубка Стэнли.