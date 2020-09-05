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Мичков — о первом голе в МХЛ в 15 лет: когда выходишь на лёд, в паспорт никто не смотрит

Мичков — о первом голе в МХЛ в 15 лет: когда выходишь на лёд, в паспорт никто не смотрит
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий СКА-1946 Матвей Мичков поделился впечатлениями от матча с петербургским «Динамо» (2:5). В этой встрече форвард забросил первую шайбу в МХЛ в возрасте 15 лет и 270 дней.

«Игра получилась интересной: да, на льду были ребята постарше, но, когда выходишь на лед, в паспорт никто не смотрит — все играют на максимуме. Не скажу, что было тяжело. Ребята в команде очень помогли, все выкладывались по полной, но сегодня у нас что-то не получилось, потому и проиграли. Завтра у нас следующий матч. Сделаем выводы и подойдем к матчу с таким настроем, чтобы точно выиграть.

От заброшенной шайбы эмоции самые положительные. Никита Дишковский в том моменте полез на ворота, но не смог забросить и шайба удачно отскочила ко мне. Сразу бросил в сторону ворот, как и просил главный тренер, и попал. Правда, когда забросил шайбу, все мысли были только, что нам нужно забросить еще минимум две шайбы. У нас еще были моменты, до шайбы дважды в штангу попали. Жалко, не отыгрались.

Эмоции зашкаливали, это очень чувствовалось. Приятно играть в таком матче, все понравилось. Жаль, из-за ограничений не так много болельщиков сегодня смогло попасть на арену. Всем, кто поддерживал нас сегодня, хочу сказать спасибо», — цитирует Мичкова официальный сайт СКА-1946.

Матвей Мичков забросил шайбу в дебютном для себя матче МХЛ
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