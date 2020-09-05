Крикунов: лидеры «Динамо» потратили мало времени на подготовку. Больше лечились

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2).



«Прозевали начало матча, заработали удаление и пропустили быстрый гол. Хотя предупреждали игроков, что проиграли первый период этому сопернику в контрольном матче — 2:5. И второй гол тоже пропустили в меньшинстве, немного неправильно сработали. В целом играли неплохо, но не хватает физики первому звену. Будем работать. На подходе два основных игрока, нормально всё будет.



С возвращением Линдберга и Пулккинена у нас будет второе звено, которое будет почти равноценным первому. Наши лидеры мало времени на подготовку потратили, больше лечились.



У Яшкина нет голов в этом сезоне? Первый матч в сезоне, ё-моё, голов нет у них. Он тренируется всего две недели, этого явно мало. У Кагарлицкого надо спрашивать, зачем он бросает с отрицательного угла. В принципе, играют через защитников, там и Хиетанен, и Чайковски бросали, но никак не попадём. Олег Зайцев в целом неплохо сыграл, парень с характером. Наверное, не хватает опыта играть в такой быстрый хоккей и силёнок недостаёт. Но это естественно для молодых ребят.



Артём Волков сыграл меньше всех из защитников, потому что угодил в четвёртое звено, которое играет меньше. Почему играет в четвёртой паре? Потому что не хотим разбивать другие сочетания», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо»