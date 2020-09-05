Крикунов: лидеры «Динамо» потратили мало времени на подготовку. Больше лечились

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2).
«Прозевали начало матча, заработали удаление и пропустили быстрый гол. Хотя предупреждали игроков, что проиграли первый период этому сопернику в контрольном матче — 2:5. И второй гол тоже пропустили в меньшинстве, немного неправильно сработали. В целом играли неплохо, но не хватает физики первому звену. Будем работать. На подходе два основных игрока, нормально всё будет.
С возвращением Линдберга и Пулккинена у нас будет второе звено, которое будет почти равноценным первому. Наши лидеры мало времени на подготовку потратили, больше лечились.
У Яшкина нет голов в этом сезоне? Первый матч в сезоне, ё-моё, голов нет у них. Он тренируется всего две недели, этого явно мало. У Кагарлицкого надо спрашивать, зачем он бросает с отрицательного угла. В принципе, играют через защитников, там и Хиетанен, и Чайковски бросали, но никак не попадём. Олег Зайцев в целом неплохо сыграл, парень с характером. Наверное, не хватает опыта играть в такой быстрый хоккей и силёнок недостаёт. Но это естественно для молодых ребят.
Артём Волков сыграл меньше всех из защитников, потому что угодил в четвёртое звено, которое играет меньше. Почему играет в четвёртой паре? Потому что не хотим разбивать другие сочетания», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 сентября 2020
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01
-
19:49
-
19:41
-
19:39
-
19:25
-
19:19
-
19:15
-
19:06
-
18:52
-
18:22
-
18:01
-
17:47
-
17:36
-
17:18
-
16:41
-
16:17
-
15:38
-
14:52
-
14:04
-
13:54
-
13:42
-
12:59
-
12:51
-
12:02
-
11:49
-
11:37
-
10:54
-
10:38