«Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо» — 2:1.
Счёт уже на третьей минуте встречи открыл с передач Максима Чудинова и Кирилла Семёнова форвард омичей Сергей Шумаков. В середине периода москвичи сравняли счёт усилиями Владимира Брюквина, ассистировали ему Илья Шипов и Даниил Тарасов. На исходе первого игрового отрезка Рид Буше с передач Иржи Секача и Сергея Толчинского реализовал численное большинство, выведя «Авангард» вперёд.
Напомним, прежде «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 1:0, «сухарь» оформил Эмиль Гарипов. Для «Динамо» встреча в Балашихе стала первой в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Авангард» проведёт 7 сентября с хабаровским «Амуром». «Динамо» в тот же день встретится с московским «Спартаком».
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