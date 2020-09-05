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«Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо»

«Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» в Балашихе обыграл московское «Динамо» — 2:1.

Счёт уже на третьей минуте встречи открыл с передач Максима Чудинова и Кирилла Семёнова форвард омичей Сергей Шумаков. В середине периода москвичи сравняли счёт усилиями Владимира Брюквина, ассистировали ему Илья Шипов и Даниил Тарасов. На исходе первого игрового отрезка Рид Буше с передач Иржи Секача и Сергея Толчинского реализовал численное большинство, выведя «Авангард» вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 18:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Шумаков (Чудинов, Семёнов) – 02:25' (5x5)   1:1 Брюквин (Шипов, Тарасов) – 11:39' (5x5)   2:1 Буше (Секач, Толчинский) – 16:31' (5x4)

Напомним, прежде «Авангард» обыграл «Сибирь» со счётом 1:0, «сухарь» оформил Эмиль Гарипов. Для «Динамо» встреча в Балашихе стала первой в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Авангард» проведёт 7 сентября с хабаровским «Амуром». «Динамо» в тот же день встретится с московским «Спартаком».

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