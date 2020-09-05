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Каблуков: в «Авангарде» немного другая система, чем где бы то ни было ещё

Каблуков: в «Авангарде» немного другая система, чем где бы то ни было ещё
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Илья Каблуков подвёл итоги встречи с московским «Динамо».

«Все игроки — молодцы, отработали на 100%. Первый матч вышел блестящим, команда победила — это главное. Ничего нового в игре в меньшинстве, выполнял эту роль в других командах. Знаю про всех игроков из КХЛ всё.

У нас в «Авангарде» немного другая система, чем где бы то ни было ещё. Я могу первым вернуться назад. Кто первый вернется, тот и играет центрального. Все форварды универсальные, в этом ничего сложного. Играть с краю так же комфортно, как и в центре.

Коллектив? Все ребята отличные, сейчас идет притирка, чувствуется и коллектив, мы сплочаемся. Надеюсь, всё хорошо будет у нас.

Сезон длинный, старт хороший. Надеюсь, продолжим. Музыка? У нас в раздевалке всегда своя победная песня», — передаёт слова Каблукова корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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