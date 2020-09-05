Михайлис — о проигрыше в матче с «Динамо»: нас подвела дисциплина

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (4:5ОТ).



«Трудно сложился матч, особенно начало. Во втором периоде соперник был быстрее, мобильнее, свежее. Мы везде опаздывали, здорово вратарь играл, держал нас в игре. Спасибо ему. Где-то персональные ошибки были, где-то соперник переиграл нас в движении. Опять же, дисциплина подвела, ненужное удаление на четыре минуты — и мы пропустили два гола. Благодарен ребятам, что не сдались и смогли перевести игру в овертайм. Есть характер у команды. Спасибо за самоотдачу, молодцы.



Йони Ортио? Здорово отыграл матч, хоть и пропустил пять шайб. Вины его в них практически не было, он здорово вручал, голкипер высокого класса.



Если взять игру в первых двух периодах, мы приобрели очко, а третий период, то в конце всё же могли забить и выиграть.



По поводу усиления вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Будем работать с нашими ребятами», — цитирует Михайлиса «Беларусский хоккей».