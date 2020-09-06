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Гол Кучерявенко принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Витязем»

Гол Кучерявенко принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Витязем»
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Александр Кучерявенко. Самым результативным игроком в составе «Нефтехимика» стал Павел Порядин, в активе которого две результативные передачи. Голами у «Витязя» отметились: Маттиас Теденбю, Фёдор Малыхин и Александр Сёмин. «Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 9 сентября в Хельсинки сыграет с финским «Йокеритом», а «Витязь» 8 сентября в гостях проведёт матч с рижским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Граборенко (Буцаев) – 11:19' (5x5)   2:0 Рантакари (Шиксатдаров, Шарифьянов) – 12:59' (5x4)   3:0 Волгин (Порядин, Пузанов) – 17:03' (5x4)   3:1 Теденбю (Дэнфорт, Хультстрём) – 30:25' (5x4)   3:2 Малыхин (Лугин) – 50:44' (5x5)   3:3 Сёмин (Дэнфорт, Теденбю) – 57:39' (6x4)   4:3 Кучерявенко (Порядин, Бикмуллин) – 58:50' (5x4)
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