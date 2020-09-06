Гол Кучерявенко принёс «Нефтехимику» победу в матче с «Витязем»

«Нефтехимик» обыграл подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 1:2) в пользу подопечных Вячеслава Буцаева.



Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард хозяев Александр Кучерявенко. Самым результативным игроком в составе «Нефтехимика» стал Павел Порядин, в активе которого две результативные передачи. Голами у «Витязя» отметились: Маттиас Теденбю, Фёдор Малыхин и Александр Сёмин. «Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне.



В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 9 сентября в Хельсинки сыграет с финским «Йокеритом», а «Витязь» 8 сентября в гостях проведёт матч с рижским «Динамо».