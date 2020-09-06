Прохоркин пропустил матч с «Сочи» из-за отравления, Мозякин пока не готов играть
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги домашней встречи с ХК «Сочи», закончившейся разгромом гостей со счётом 6:0.
«Хорошо сработало наше большинство, голы хорошие забили, готовимся дальше. У нас впереди напряжённый график. Для нас сразу было очевидно, что первого центра в матче с «Сочи» сыграет Андрей Нестрашил. Николай Прохоркин отравился, надеемся, что это на день и в матче с «Амуром» он сможет сыграть. Отсутствовавший сегодня в матче Сергей Мозякин долго не тренировался, работает в аэробном плане. Он сегодня бегал кросс, завтра тоже будет работать. Как форма позволит, он сразу будет играть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 сентября 2020
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