Хейсканен стал лидером «Далласа» по количеству очков в одном плей-офф за последние 19 лет

Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен вышел на первое место по количеству набранных за «шерифов» очков в одном плей-офф НХЛ, сообщается в «твиттере» NHL Public Relations.
На счету 21-летнего Хейсканена 21 очко в 16 встречах продолжающегося плей-офф. Больше в составе «Старз» за последние 20 лет набрали только два хоккеиста: Бретт Халл и Майк Модано. Произошло это в сезоне-1999/2000. Тогда Халл записал на свой счёт 24 (11+13) очка, а Модано — 23 (10+13). В том сезоне «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, однако в шести встречах уступил «Нью-Джерси Дэвилз».
Напомним, что ранее финский защитник стал рекордсменом клуба по продолжительности серии матчей с набранными очками среди игроков обороны. На данный момент серия составляет 8 встреч.
«Даллас» сыграет с «Вегас Голден Найтс» в финале Западной конференции. Первый матч состоится 7 сентября и начнётся в 03:00 мск.
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