Миро Хейсканен стал рекордсменом «Далласа» среди защитников

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 6-я встреча полуфинала Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период игры, счёт в матче – 2:1 в пользу «Эвеланш». В серии лидируют игроки «Старз» – 3-2.
21-летний финский защитник «Далласа» Миро Хейсканен, открывший счёт в этой встрече, стал рекордсменом клуба по длительности серии матчей с набранными очками среди игроков обороны, сообщает Шон Шапиро в «Твиттере». В этой встрече он продлил свою серию до 7 игр кряду.
Всего в текущем плей-офф Хейсканен набрал 19 (5+14) очков в 15 играх и заработал коэффициент полезности «+3» при 2 минутах штрафа. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 150 игр, в которых набрал 68 (20+48) очков при показателе полезности «0».
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