«Прости, дочь». Смешной баннер на матче «Ак Барс» — СКА

Пресс-служба казанского «Ак Барса» опубликовала забавное видео с матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА.



На трибунах супружеская пара развернула плакат: «Прости, дочь. Родители на хоккее».

Напомним, что «Ак Барс» в Казани обыграл петербургский СКА в овертайме со счётом 3:2. На 27-й минуте Станислав Галиев вывел казанскую команду вперёд. Ему ассистировали Артём Галимов и Дмитрий Воронков. На 51-й минуте Патрис Кормье увеличил преимущество хозяев, однако спустя всего 45 секунд Андрей Кузьменко сократил отставание СКА до одной шайбы. За 27 секунд до окончания третьего периода петербургский коллектив смог отыграться усилиями Антона Бурдасова. В овертайме победу хозяевам принёс точный бросок Найджела Доуса.