Ландеског: очень разочаровывающий конец сумасшедшего сезона

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги плей-офф НХЛ и всего сезона в целом.

«Очень разочаровывающий конец сумасшедшего сезона. Душераздирающе не пробиться дальше с парнями в седьмой игре.⁣ Я хочу поблагодарить всех болельщиков за вашу поддержку в течение всего года. Мы с нетерпением ждём возможности сыграть», — написал Ландеског.

Посмотреть фотографии можно на странице Габриэля Ландескога в «Инстаграме».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».