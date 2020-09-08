Болельщики почтили память «Локо», Сергей Фёдоров поддержал бывший клуб. Фото победы ЦСКА

Вчера, 7 сентября, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Барыс» со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).



На восьмой минуте первого периода Максим Мамин с передачи Константина Окулова вывел ЦСКА вперёд. Через 3 минуты форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество столичного клуба. В концовке первого периода нападающий «Барыса» Никита Михайлис отыграл одну шайбу. Во втором игровом отрезке Антон Слепышев при игре «5 на 3» установил окончательный счёт.

ЦСКА завершил домашнюю серию и в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», а «Барыс» примет на домашнем льду китайский «Куньлунь Ред стар». Обе встречи пройдут 10 сентября.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.