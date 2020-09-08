Болельщики почтили память «Локо», Сергей Фёдоров поддержал бывший клуб. Фото победы ЦСКА

Вчера, 7 сентября, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Барыс» со счётом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
На восьмой минуте первого периода Максим Мамин с передачи Константина Окулова вывел ЦСКА вперёд. Через 3 минуты форвард Андрей Светлаков удвоил преимущество столичного клуба. В концовке первого периода нападающий «Барыса» Никита Михайлис отыграл одну шайбу. Во втором игровом отрезке Антон Слепышев при игре «5 на 3» установил окончательный счёт.
ЦСКА завершил домашнюю серию и в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», а «Барыс» примет на домашнем льду китайский «Куньлунь Ред стар». Обе встречи пройдут 10 сентября.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 8 сентября 2020
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
07:45
-
07:32
-
07:05
-
06:50
-
06:36
-
06:35
-
06:20
-
06:05
-
05:53
-
05:40
-
05:34
-
04:52
-
03:49
- 7 сентября 2020
-
23:52
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:15