В Москве пройдёт матч памяти Павла Жибуртовича

Ассоциация любительского хоккея 12 сентября в Москве на «ЦСКА Арене» проведёт праздничные мероприятия, посвящённые 95-летию легендарного хоккеиста, первого чемпиона мира по хоккею Жибуртовича Павла Николаевича. В их числе — праздничный матч, участие в котором примут хоккейные команды «Гранит» и «А-Линия».
В составе ХК «Гранит» примут участие звёзды театра и кино, а также «Легенды Хоккея». За команду «А-Линия» выступит высшее руководство силовых структур «Динамо».
Перед праздничным матчем будет проходить открытие выставки в музее хоккея, где будут представлены уникальные экспонаты из личной и спортивной жизни Павла Николаевича.
Главной целью данного мероприятия является чествование памяти великого спортсмена и сохранение советской истории спорта.
- 8 сентября 2020
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