Ленер: «Вегас» провёл чертовски классный матч, мы полностью переиграли «Даллас»
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал победу во втором матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:0, 1-1). Шведский вратарь отыграл на ноль, парировав 24 броска.
Статистика Робина Ленера в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.
«Мы сегодня их полностью переиграли и провели чертовски классный матч», – цитирует Ленера пресс-служба НХЛ.
Голкипер «Вегаса» в четвёртый раз в нынешнем плей-офф оставил ворота в неприкосновенности. Благодаря этому шведский вратарь вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ. 29-летний Ленер разделил четвёртое место с немцем Олафом Колцигом, который оформил четыре «сухаря» в 1998 году.
Ленер вошёл в топ-5 голкиперов из Европы по шат-аутам за один плей-офф НХЛ
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