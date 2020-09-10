Гол Кучерова за 8 секунд до конца матча с «Айлендерс» принёс «Тампе» вторую победу в серии

В Эдмонтоне (Канада) завершился второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».
Счёт в игре был открыт уже на 2-й минуте матча усилиями канадского нападающего «Айлендерс» Мэтта Мартина. На 19-й минуте восстановить равновесие в счёте позволил мощный бросок защитника «Тампы» Виктора Хедмана. За 8 секунд до конца встречи точный бросок российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова позволил «молниям» одержать вторую победу в этой серии.
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Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 из 21 бросков по воротам, а его визави из «Тампы» Андрей Василевский – 27 из 28.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 25 секунд и, став автором одной из заброшенных шайб, завершил встречу с показателем полезности «+1». Теперь на его счету 22 (6+16) очка в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился, проведя на площадке 19 минут 48 секунд. Его показатель полезности составил «+1».
Третья игра серии между этими командами состоится в субботу, 12 сентября. Начало – 3:00 мск.
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