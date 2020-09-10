Мартин: от «Айлендерс» уплыла ещё одна победа, но определённый импульс у нас есть

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2).

«После того «выноса», который нам устроили в предыдущем матче, мне понравился наш ответ. Увы, мы снова не добились результата, нам нужно сосредоточиться на этом. Ещё одна победа уплыла, необходимо удвоить внимание. Мы не реализовали свои моменты, но определённый импульс у нас есть», — сказал Мартин, ставший автором единственной шайбы «островитян» в этом матче.

Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 19 из 21 броска, а его визави из «Тампы» Андрей Василевский – 27 из 28. Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 22 минуты 25 секунд и, став автором одной из заброшенных шайб, завершил встречу с показателем полезности «+1».