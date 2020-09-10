Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт получил травму во втором матче серии с «Айлендерс»
В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».
Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт получил травму в концовке первого периода. Канадец приехал на скамейку «Лайтнинг», испытывая явный дискомфорт. Во втором периоде 24-летний форвард провёл всего две смены, после чего окончательно ушёл со скамейки. В третьем периоде нападающий на лёд не выходил.
Видео момента с последней сменой Пойнта во втором матче серии.
Пойнт – лучший бомбардир «Тампы» в нынешнем плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда 23 (8+15) очка в 15 матчах.
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