Каменский: форс-мажор с предсезонкой ударил по «Динамо». Там всегда были особые традиции

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о неудачном старте московского «Динамо». Московский клуб начал сезон-2020/2021 с трёх поражений подряд.

«У «Динамо» всегда были особые традиции. Команда получала максимальные нагрузки летом, обычно стартовала не очень резво, но набирала ход к зиме. Учитывая то, что предсезонка была скомкана и многим пришлось менять планы подготовки, в первую очередь этот форс-мажор ударил по «Динамо». Так что по большому счету не удивлён.

Как отношусь к системе нагрузок Крикунова? С уважением. Это классическая советская предсезонка – в своё время в ЦСКА и сборной СССР Виктор Васильевич Тихонов нам ее давал. Понятно, что, получая, высокие нагрузки, где-то возникали проблемы с суставами, с травмами, но такова спортивная жизнь. Нужно её ценить и уважать», — цитирует Каменского Russia-Hockey.