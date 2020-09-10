Каменский: форс-мажор с предсезонкой ударил по «Динамо». Там всегда были особые традиции

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мнением о неудачном старте московского «Динамо». Московский клуб начал сезон-2020/2021 с трёх поражений подряд.
«У «Динамо» всегда были особые традиции. Команда получала максимальные нагрузки летом, обычно стартовала не очень резво, но набирала ход к зиме. Учитывая то, что предсезонка была скомкана и многим пришлось менять планы подготовки, в первую очередь этот форс-мажор ударил по «Динамо». Так что по большому счету не удивлён.
Как отношусь к системе нагрузок Крикунова? С уважением. Это классическая советская предсезонка – в своё время в ЦСКА и сборной СССР Виктор Васильевич Тихонов нам ее давал. Понятно, что, получая, высокие нагрузки, где-то возникали проблемы с суставами, с травмами, но такова спортивная жизнь. Нужно её ценить и уважать», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
- 10 сентября 2020
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