Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон выиграл «Леди Бинг Трофи»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл «Леди Бинг Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ. Этот приз вручается игроку, ставшему образцом честной борьбы и джентльменского поведения на площадке.
Также в число финалистов попали форвард «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Приз вручается по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.
Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», и он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.
В регулярном чемпионате центрфорварда всего пять раз наказывали малым штрафом, что является его лучшим показателем за семь лет в НХЛ. Маккиннон также разделил третье место в лиге по разнице между удалениями, которые заработал он, и удалениями, которые заработали на нём: +18 (пять против 23).
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