Шипачёв — о спасительном голе: я попал в Яшкина. Он там радовался больше меня

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв подвёл итоги волевой победы (5:4 ОТ) в матче с «Барысом».



«Игра складывалась тяжеловато, опять пропустили голы по глупости. Хорошо, удалось отыграться и Тарасов забил в овертайме. Я и вся команда очень рады, что выиграли. Надеюсь, это поможет нам психологически побороть неприятный момент, после трёх поражений подряд было не очень вкусно. В ходе третьего периода перешли на игру в три звена, стали играть интенсивнее, короткими отрезками. Появились хорошие моменты, получилось забить голы.



Мой гол в конце основного времени? Попал в Димку. Получилось, я бросил, шайба от Димки Яшкина изменила направление и зашла. Он там радовался больше меня, кричал «я, я, я». Ну подбежал, я ему сказал: «Ну красавец!».

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Когда команда выигрывает, самочувствие хорошее. Когда проигрываешь, тяжело восстанавливаться. Было психологически тяжело, сегодняшняя победа дала положительные эмоции, все ребята немножко раскрепостились. Думаю, в следующих матчах нам должно быть проще.



Всегда приятно играть в одном звене, но, когда игра не идёт, главный тренер решает что-то изменить. Если это приносит пользу, то здорово. Если нет, надо искать ещё какие-то варианты. Сегодня выиграли. Наверное, получилось то, что тренер хотел.



Линдберг и Пулккинен очень здорово влились, у них были хорошие моменты. В концовке Линди выиграл важное вбрасывание и мы забили гол. Пулккинен тоже забил. Думаю, они будут добавлять в ходе сезона и нам всем будет легче», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.