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Немировски: работаем над меньшинством, пока этот компонент оставляет желать лучшего

Немировски: работаем над меньшинством, пока этот компонент оставляет желать лучшего
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:3).

«Неплохая игра в целом. У нас не получилось реализовать большинство, нужно, конечно, забивать. Работаем над меньшинством, разбираем видео. Пока этот компонент оставляет желать лучшего. Почему изменили состав за час до игры? Играли все, кто мог. Остальные ребята, скажу так, не были готовы выйти. Как Белевич заменил Шварца? Он сыграл только первый период, потом мы ротировали звенья», — приводит слова Немировски пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях сыграет с ХК «Сочи», а «Торпедо» проведёт выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 15 сентября.

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
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