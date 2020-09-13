Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
«Металлург» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил, в активе которого 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Николай Прохоркин и Максим Карпов. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Кирилл Ураков, которому ассистировали Михаил Варнаков и Брэди Остин.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях сыграет с ХК «Сочи», а «Торпедо» проведёт выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 15 сентября.
- 13 сентября 2020
-
17:54
-
17:12
-
17:02
-
16:52
-
16:27
-
15:39
-
15:29
-
15:07
-
14:35
-
13:30
-
12:55
-
12:20
-
11:58
-
11:24
-
11:05
-
10:41
-
10:15
-
10:01
-
09:45
-
09:30
-
09:06
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:01
-
06:40
-
06:31
-
06:16
-
06:09
-
06:01
-
06:00
-
05:26
-
05:04
Партнерский контент