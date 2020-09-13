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Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Нестрашил, в активе которого 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились Николай Прохоркин и Максим Карпов. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Кирилл Ураков, которому ассистировали Михаил Варнаков и Брэди Остин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в гостях сыграет с ХК «Сочи», а «Торпедо» проведёт выездной матч с уфимским «Салаватом Юлаевым». Обе встречи пройдут 15 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 сентября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Прохоркин (Нестрашил) – 03:16' (5x5)   2:0 Карпов – 24:35' (бул)   3:0 Нестрашил (Яковлев, Ламмикко) – 32:21' (5x4)   3:1 Ураков (Варнаков, Остин) – 35:00' (5x4)
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