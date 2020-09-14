Андрей Василевский: я более уверенный в себе, стал большим мальчиком

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после четвёртого матча финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) ответил на вопрос о своей уверенности по сравнению с появлением в финале 2015 года с «Чикаго Блэкхоукс.
«Конечно, я вырос и стал более уверенным в себе. Я уже стал большим мальчиком», — приводит слова Василевского официальный сайт НХЛ.
В этом матче российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 26 сейвов и отметился результативной передачей. Россиянин впервые в карьере набрал очко в плей-офф. Ранее Василевский за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ сделал 11 результативных передач.
Счёт стал 3-1 в пользу «Тампы» в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится 16 сентября, начало – 03:00 мск.
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